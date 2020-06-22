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В России не будут отказываться от эскимо

Заявление американской компании Dreyer's, сменившей название лакомства из-за опасений обидеть эскимосов, эксперт счёл рекламным ходом.

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Фото © Shutterstock

В России не будут отказываться от эскимо. С таким заявлением выступил вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.

Заявление американской компании Dreyer's, отказавшейся от названия лакомства из-за опасений обидеть эскимосов, он счёл рекламным ходом.

У нас изначально мороженое "Эскимо" называлось, а у них "Эскимос" — как название народности. Мы это название менять не можем, — пояснил Бениаминов в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Вице-президент группы компаний "Чистая линия" заметил, что в России эскимо — особый вид мороженого, требования к которому закреплены в ГОСТе, в то время как в США Eskimo является названием для линий разных сортов лакомства. Так что там это скорее торговый бренд, а не конкретный продукт.

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