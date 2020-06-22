В России не будут отказываться от эскимо. С таким заявлением выступил вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.

Заявление американской компании Dreyer's, отказавшейся от названия лакомства из-за опасений обидеть эскимосов, он счёл рекламным ходом.

— У нас изначально мороженое "Эскимо" называлось, а у них "Эскимос" — как название народности. Мы это название менять не можем, — пояснил Бениаминов в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".