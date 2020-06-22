Почти "Форсаж". В Москве известный волейболист устроил погоню и напал на водителя

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В Новой Москве член сборной России по волейболу Александр Кимеров напал на водителя автомобиля. Как сообщает Mash, 23-летнего спортсмена не устроило то, что машина перед ним двигалась не по центру полосы и не дала проехать на светофоре.

Волейболист стал перекрывать иномаркой дорогу водителю каршеринга, который его разозлил, требуя остановиться и поговорить. А позже в районе улицы Татьянин Парк, когда автомобиль оппонента попал в ловушку и не смог продолжать движение, спортсмен вышел из машины и ногой сбил боковое стекло, а также помял дверь.

Мужчина всё это время не выходил на улицу и пытался вызвать полицию, оставаясь на связи с диспетчером, пока его преследовал Кимеров. В итоге ему удалось уехать. Он направился в отдел и написал заявление о порче имущества.