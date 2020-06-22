Харламов и Асмус объявили о разводе. Фильм "Текст" ни при чём

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус решили развестись. Об этом они рассказали в "Инстаграме".
Пара заверила, что расстаётся по-дружески и с уважением друг к другу.
— Да, мы разводимся. Но мы, безусловно, остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные восемь лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни, — за нашу дочку, — написал Харламов.
Он отметил, что третьи лица и нашумевший фильм "Текст" к решению супругов никакого отношения не имеют.
В свою очередь Асмус заявила, что расстаётся с мужем "без грязи", с благодарностью и большой человеческой любовью. Она призналась, что для обоих развод — очень болезненный процесс, поэтому никто из них пока не готов обсуждать его с прессой.
Напомним, скандальный фильм "Текст" режиссёра Клима Шипенко, вышедший на экраны осенью 2019 года, вызвал неоднозначную реакцию из-за откровенных сцен. Ранее Асмус рассказала о травле в соцсетях после съёмок в эротической сцене в картине и заявила, что хейтеры добиваются её развода с Харламовым. В свою очередь Харламов заявил, что гордится постельными сценами с её участием.