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Стало известно, сколько водки Ефремов выпил перед смертельным ДТП

За руль артист сел, чтобы выручить друга, утверждает адвокат.

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Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Перед пьяным ДТП со смертельным исходом в центре Москвы актёр Михаил Ефремов выпил более 300 граммов водки, заявил "Московскому комсомольцу" его адвокат Эльман Пашаев.

По словам юриста, крепкий алкогольный напиток его клиент распивал вместе с друзьями. Затем заслуженный артист России направился в бар, где планировал продолжить вечер.

Он немного поругался с сотрудниками заведения. Рассчитывал, что для него, как постоянного клиента, сделают исключение, — пояснил защитник.

По словам Пашаева, в роковой вечер Ефремов сел за руль, чтобы выручить друга. Приятель позвонил актёру и сообщил о госпитализации своей матери и супруги. Поскольку у него не было возможности самому приехать, он попросил артиста сделать это вместо него.

Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.

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