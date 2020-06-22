Стало известно, сколько водки Ефремов выпил перед смертельным ДТП

Перед пьяным ДТП со смертельным исходом в центре Москвы актёр Михаил Ефремов выпил более 300 граммов водки, заявил "Московскому комсомольцу" его адвокат Эльман Пашаев.

По словам юриста, крепкий алкогольный напиток его клиент распивал вместе с друзьями. Затем заслуженный артист России направился в бар, где планировал продолжить вечер.

— Он немного поругался с сотрудниками заведения. Рассчитывал, что для него, как постоянного клиента, сделают исключение, — пояснил защитник.

По словам Пашаева, в роковой вечер Ефремов сел за руль, чтобы выручить друга. Приятель позвонил актёру и сообщил о госпитализации своей матери и супруги. Поскольку у него не было возможности самому приехать, он попросил артиста сделать это вместо него.