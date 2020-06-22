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На Алтае мальчика, которого бабушка избивала и запирала в погребе, забрали из семьи

Сейчас ребёнок находится в центре помощи детям.

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Фото © Shutterstock

В городе Горняке Алтайского края семилетнего мальчика, которого бабушка-садистка избивала, связывала и запирала в погребе, забрали из семьи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в регионе Ольгу Казанцеву.

Она рассказала, что малыша поместили в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Казанцева также отметила, что с директором учреждения договорились о проведении реабилитационной работы.

Бабушку, которая являлась опекуном мальчика, отстранили от исполнения обязанностей по воспитанию. По словам омбудсмена, семья не стояла на профилактическом учёте.

Ранее стало известно, что женщина с мая по июнь текущего года истязала своего маленького внука. Следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям.

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