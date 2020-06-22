В Татарстане мать избивала кнутом полуторагодовалого сына

В Татарстане 21-летняя девушка подозревается в регулярном истязании полуторагодовалого сына. Она признала свою вину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.
— По предварительной версии, 21-летняя жительница деревни Татарское в 2020 году систематически наносила полуторагодовалому сыну побои, в том числе кнутом. Кроме того, злоумышленница несколько раз запирала ребёнка в холодной бане, — говорится в сообщении.
Отмечается, что побои выявили сотрудники органов опеки и попечительства. После прохождения реабилитации в больнице малыша отправили в дом малютки. Матери ребёнка в ближайшее время назначат психолого-психиатрическую экспертизу и предъявят обвинение.
Напомним, ранее Лайф рассказывал про москвичку, которая заперла на несколько дней пятерых детей в квартире и уехала ремонтировать давно сгоревшую дачу. Женщина оставила ребятам продукты, которые те съели в первый же вечер. Старшему из них в этом году исполняется 13 лет, а самому младшему — всего два года. Полицию вызвала соседка, которая услышала крики детей о помощи.