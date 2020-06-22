"Мы помним!" По всему миру зажглись тысячи свечей памяти — видео

22 июня тысячи свечей зажглись в память о погибших в годы Великой Отечественной войны у мемориалов и памятников по всему миру. В международной акции "Свеча памяти" приняли участие жители России и ещё 20 стран.

У стен Музея Победы на Поклонной горе в Москве выложили образ советского солдата с плаката 1941 года "Отстоим Москву!". В Туле огненную композицию посвятили юным рабочим оружейного завода — в военные годы на благо фронта там трудилось много детей. В Новороссийске из свечей воссоздали изображение десантника Тюрина из отряда, освободившего город в 1943 году. А в Узбекистане зажглись яркая звезда и цифра 75 — символ юбилея победы над фашизмом. Памятные акции также прошли на авиабазе Хмеймим в Сирии, а также в Ливане.

— Эта акция, несомненно, важна. Важно также чтить погибших не только в этот день, но и во все остальные дни. Потому что эта победа была важна для России, для страны, для Отечества, — отметил командир взвода во Владикавказе Артём Калинин, где также прошла акция "Свеча памяти".

Зажечь огонь памяти в этом году можно и онлайн на сайте деньпамяти.рф.