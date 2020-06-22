Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России на решение по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа более $50 миллиардов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя инстанции Теа Тьердема.

— Действительно, кассационная жалоба была признана приемлемой, — отметила Теа Тьердема.

Она подчеркнула, что суд не нашёл оснований для отказа в её рассмотрении.