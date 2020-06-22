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Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России на решение по делу ЮКОСа

В инстанции сообщили, что не нашли оснований для отказа.

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Здание Верховного суда Нидерландов в Гааге. Фото © Wikipedia

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа более $50 миллиардов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя инстанции Теа Тьердема.

Действительно, кассационная жалоба была признана приемлемой, — отметила Теа Тьердема.

Она подчеркнула, что суд не нашёл оснований для отказа в её рассмотрении.

Напомним, 18 февраля Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Таким образом, он отменил решение окружного суда, снявшего с российской стороны обязательства по выплатам. В мае РФ обжаловала этого решение. В Министерстве юстиции России отметили, что Москва намерена отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.

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