Зеленский заявил, что не поехал бы на Парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал бы посещать парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, даже если бы получил приглашение. Об этом он сказал в интервью канадскому изданию The Global and Mail.

— Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было, — цитирует украинского лидера офис президента, опубликовавший полный текст беседы с журналистом.

Ранее Зеленский заявил, что у него не было времени определиться, верить или не верить президенту России Владимиру Путину.