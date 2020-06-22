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Зеленский заявил, что не поехал бы на Парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили

Президент Украины отметил, что не получал официального приглашения.

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Фото © ТАСС / EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал бы посещать парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, даже если бы получил приглашение. Об этом он сказал в интервью канадскому изданию The Global and Mail.

Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было,цитирует украинского лидера офис президента, опубликовавший полный текст беседы с журналистом.

Ранее Зеленский заявил, что у него не было времени определиться, верить или не верить президенту России Владимиру Путину.

Напомним, Зеленскому не отправляли приглашение на Парад Победы в Москве, так как Украина де-факто не является членом СНГ.

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