СМИ: Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста бренда водки "Столичная" в Нидерландах

Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская" на территории стран Бенилюкса — Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Об этом сообщает нидерландское издание NRC со ссылкой на самих экс-акционеров. При этом официального решения суда Россия не получала. А в "Союзплодоимпорте", который владеет товарными знаками на алкогольную продукцию, назвали такое решение неправомерным.
По данным СМИ, теперь марки "Столичная" и "Московская" (Stolichnaya и Moskovskaya), принадлежащие России, могут продать на аукционе в сентябре. Предполагается, что вырученные средства могут направить на частичную компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд, которые Россию обязал выплатить суд Гааги.
"Союзплодоимпорт" считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса в рамках спора бывших акционеров компании ЮКОС и РФ неправомерным.
— Предприятие намерено обжаловать это решение и уверено, что арест товарных знаков будет отменён в судебном порядке, — цитирует РИА "Новости" заявление представителя госпредприятия.
В то же время, как сообщил ТАСС глава Международного центра правовой защиты, представляющего интересы РФ в судах по делу ЮКОСа, Андрей Кондаков, российская сторона не получала никаких официальных уведомлений о таком решении нидерладнского суда — о нём известно только из сообщений СМИ.
— Все аресты обязательно должны предваряться извещением. Такой документ должен получать МИД РФ. Но пока такого извещения не получали ни МИД, ни посольство [РФ в Нидерландах], — сказал он.
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