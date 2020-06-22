Президент Узбекистана посетит Парад Победы в Москве

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

— 23–24 июня этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Москву с рабочим визитом. 24 июня глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Великой Победы над фашизмом, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 23 июня запланировано проведение двусторонних переговоров лидеров России и Узбекистана на высшем уровне.