Президент Узбекистана посетит Парад Победы в Москве

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
— 23–24 июня этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Москву с рабочим визитом. 24 июня глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Великой Победы над фашизмом, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что 23 июня запланировано проведение двусторонних переговоров лидеров России и Узбекистана на высшем уровне.
Напомним, традиционные торжества по случаю Дня Победы 9 Мая были отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Парад Победы в Москве и ряде городов страны назначен на 24 июня, этот день станет выходным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин даст приём для глав государств и правительств, приглашённых на торжественное мероприятие.