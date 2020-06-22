"Будут ощущаться ещё десятилетия". Глава ВОЗ рассказал о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса

Долгосрочными последствиями пандемии CoVID-19 станут кризисы в самых разных областях жизни общества, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на организованном властями Дубая виртуальном саммите.
Специалист напомнил, что глобальная эпидемия всё ещё находится на стадии роста. Он также отметил, что пандемия — это не просто коллапс в сфере здравоохранения. Она несёт с собой экономический, социальный, а в части стран — ещё и политический кризис.
— Его последствия будут ощущаться ещё десятилетия, — отметил Гебреисус.
Ранее глава ВОЗ сообщил о прорыве в лечении пациентов с тяжёлой формой коронавирусной инфекции.