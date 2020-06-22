НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Будут ощущаться ещё десятилетия". Глава ВОЗ рассказал о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса

Гебреисус напомнил, что глобальная эпидемия всё ещё находится на стадии роста.

428
Post cover

Фото © ТАСС / EPA / WU HONG

Долгосрочными последствиями пандемии CoVID-19 станут кризисы в самых разных областях жизни общества, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на организованном властями Дубая виртуальном саммите.

Специалист напомнил, что глобальная эпидемия всё ещё находится на стадии роста. Он также отметил, что пандемия — это не просто коллапс в сфере здравоохранения. Она несёт с собой экономический, социальный, а в части стран — ещё и политический кризис.

Его последствия будут ощущаться ещё десятилетия, — отметил Гебреисус.

Ранее глава ВОЗ сообщил о прорыве в лечении пациентов с тяжёлой формой коронавирусной инфекции.

Выбор редакции

Loading...