У 16 членов экипажа российского судна в корейском Пусане обнаружили CoViD-19

Судно, название которого не раскрывается, прибыло в порт Пусан из Владивостока 19 июня, а через два дня оно перебазировалось в порт Камчхон. Позже карантинный агент выяснил, что около недели назад у экс-капитана подскочила температура и он сошёл на берег в РФ, где у него диагностировали опасное заболевание. Встревоженные этим известием местные власти проверили на наличие инфекции весь экипаж. Впоследствии у 16 из 21 моряка выявили коронавирус. В настоящий момент всех их изолировали в порту. Пятерых членов экипажа с отрицательным тестом на CoViD-19 позже проверят ещё раз.