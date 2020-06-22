У 16 членов экипажа российского судна в корейском Пусане обнаружили CoViD-19

У 16 членов экипажа российского судна, пришвартованного в порту южнокорейского Пусана, диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом пишет агентство Yonhap.
(2nd LD) 16 virus cases reported on Russia-flagged ship docked in Busan https://t.co/GYrJsw1l5O— Yonhap News Agency (@YonhapNews) June 22, 2020
Судно, название которого не раскрывается, прибыло в порт Пусан из Владивостока 19 июня, а через два дня оно перебазировалось в порт Камчхон. Позже карантинный агент выяснил, что около недели назад у экс-капитана подскочила температура и он сошёл на берег в РФ, где у него диагностировали опасное заболевание. Встревоженные этим известием местные власти проверили на наличие инфекции весь экипаж. Впоследствии у 16 из 21 моряка выявили коронавирус. В настоящий момент всех их изолировали в порту. Пятерых членов экипажа с отрицательным тестом на CoViD-19 позже проверят ещё раз.
В ходе разборок выяснилось, что с моряками контактировало 34 человека, которые поднимались на борт для разгрузки и ремонта. Из-за необходимости работать в рефрижераторах люди не носили маски. На причале защитные средства тоже не носили, но уже из-за духоты, наблюдавшейся в последние дни. В список контактировавших включили 160 человек, все они изолированы. В ближайшее время они сдадут анализы на коронавирусную инфекцию.
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