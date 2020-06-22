Число случаев коронавируса в мире превысило девять миллионов

Общее число подтверждённых случаев коронавируса по всему миру превысило девять миллионов. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса в США, ведущий подсчёты федеральных и местных властей, а также иных источников.

По данным на 20:52 по московскому времени, на планете заболевание подтвердилось у 9 006 757 человек, летальных исходов — 469 218. По данным Университета Хопкинса, наибольшее количество выявленных случаев приходится на США — 2 291 353.