Экс-министр образования Дагестана приговорён к 4,5 года колонии за растрату 88 млн рублей

Суд Москвы приговорил экс-министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова к четырём годам и шести месяцам колонии за растрату 88 миллионов рублей при строительстве школы в Каспийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Ксению Первовласенко.
Отмечается, что также Шахов признан виновным в получении взятки. Ему назначили штраф в размере её семидесятикратной суммы — более 20 миллионов рублей. Фигуранты дела получили условные сроки.
Напомним, в феврале 2018 года Шахабаса Шахова арестовали по одному делу с бывшим главой Правительства Дагестана Абдусамадом Гамидовым и его заместителями. Впоследствии дело Гамидова выделили в отдельное производство. Как пояснили в Прокуратуре Москвы, Шахов признан виновным в получении взятки в виде дорогостоящего дивана стоимостью свыше 293 тысяч рублей, а также в растрате.
Напомним, сегодня в ФСБ сообщили о том, что задержан начальник районного отдела полиции Курской области Дмитрий Борзенков, который передавал сведения, составляющие гостайну, Службе безопасности Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Суд Москвы арестовал полицейского. Борзенкова отстранили от должности, в отношении него проводится служебная проверка.