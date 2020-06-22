Экс-министр образования Дагестана приговорён к 4,5 года колонии за растрату 88 млн рублей

Суд Москвы приговорил экс-министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова к четырём годам и шести месяцам колонии за растрату 88 миллионов рублей при строительстве школы в Каспийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Ксению Первовласенко.

Отмечается, что также Шахов признан виновным в получении взятки. Ему назначили штраф в размере её семидесятикратной суммы — более 20 миллионов рублей. Фигуранты дела получили условные сроки.

Напомним, в феврале 2018 года Шахабаса Шахова арестовали по одному делу с бывшим главой Правительства Дагестана Абдусамадом Гамидовым и его заместителями. Впоследствии дело Гамидова выделили в отдельное производство. Как пояснили в Прокуратуре Москвы, Шахов признан виновным в получении взятки в виде дорогостоящего дивана стоимостью свыше 293 тысяч рублей, а также в растрате.