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Представлена iOS 14. Несколько новых функций скопированы с Android

Apple отказалась от пути против течения и добавила возможности, которые пользователи давно просили. Какую долго ждали вы?

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Фото © twitter / AppleInsider

Apple представила обновлённую iOS 14 на конференции разработчиков на платформах компании WWDC.

Изменения следующие:

  • добавлена "Библиотека приложений". Она автоматически делит ваши программы по категориям;
  • виджеты можно разместить на любой странице рабочего стола, не только в отдельном меню;
  • добавлен режим "Картинка в картинке". Вы сможете смотреть видео в окне, листая интерфейс другого приложения;
  • расширены возможности Siri. Теперь с его помощью можно вызывать уведомления: спросите у голосового ассистента погоду, и он пришлёт нотификацию с данными. Добавлен переводчик;
  • чаты в iMessages можно закреплять. Также можно отвечать на конкретные сообщения и упоминать пользователей.
  • Уведомления входящего вызова. Теперь оно отображается как уведомление, а не на весь экран.

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