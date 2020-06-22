Представлена iOS 14. Несколько новых функций скопированы с Android

Apple представила обновлённую iOS 14 на конференции разработчиков на платформах компании WWDC.
Звонилку изменили! iOS 14!— Интернет Wylsacom Edition (@wylsacom) June 22, 2020
Изменения следующие:
- добавлена "Библиотека приложений". Она автоматически делит ваши программы по категориям;
- виджеты можно разместить на любой странице рабочего стола, не только в отдельном меню;
- добавлен режим "Картинка в картинке". Вы сможете смотреть видео в окне, листая интерфейс другого приложения;
- расширены возможности Siri. Теперь с его помощью можно вызывать уведомления: спросите у голосового ассистента погоду, и он пришлёт нотификацию с данными. Добавлен переводчик;
- чаты в iMessages можно закреплять. Также можно отвечать на конкретные сообщения и упоминать пользователей.
- Уведомления входящего вызова. Теперь оно отображается как уведомление, а не на весь экран.