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Самка лебедя умерла от горя после того, как малолетние вандалы разбили её яйца

Незадолго до этого птица лишилась своего партнёра.

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Фото © Facebook / All About Bolton

В британском городе Кирсли, графство Большой Манчестер, самка лебедя за считаные недели лишилась нерождённых лебедят из-за нападения вандалов-подростков и ухода партнёра. Птица не смогла этого вынести и умерла, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что группу подростков, бросающих кирпичи и камни возле канала Манчестер в лебединое гнездо, заметили ещё в конце мая. Вандалам удалось разбить три яйца из шести. По словам зоозащитников, после этого ещё пара яиц были похищены.

Как рассказывают очевидцы, лебедь, увидев трагедию, бесследно исчез. Мёртвую самку нашли в разрушенном гнезде на прошлой неделе. Зоозащитники предполагают, что птица скончалась от горя.

Активист Майкл Мейсон рассказал, что на птицу также нападали собаки, утки и камышницы. Сообщается, что королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными уже ведёт расследование случившегося.

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