Самка лебедя умерла от горя после того, как малолетние вандалы разбили её яйца

В британском городе Кирсли, графство Большой Манчестер, самка лебедя за считаные недели лишилась нерождённых лебедят из-за нападения вандалов-подростков и ухода партнёра. Птица не смогла этого вынести и умерла, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что группу подростков, бросающих кирпичи и камни возле канала Манчестер в лебединое гнездо, заметили ещё в конце мая. Вандалам удалось разбить три яйца из шести. По словам зоозащитников, после этого ещё пара яиц были похищены.

Как рассказывают очевидцы, лебедь, увидев трагедию, бесследно исчез. Мёртвую самку нашли в разрушенном гнезде на прошлой неделе. Зоозащитники предполагают, что птица скончалась от горя.