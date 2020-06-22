Работы в сквере Виктора Цоя в Петербурге завершат в июле

Сквер Виктора Цоя, где 18 июня начались работы по облагораживанию территории, будет полностью готов в июле. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Территорию облагораживают в рамках проекта "Твой бюджет", грант на это активисты выиграли в 2017 году. В сквере будут установлены скамейки и урны. Стоимость проекта модернизации и озеленения составила 10 миллионов рублей.