В Орловской области обнаружили колодец, в который нацисты сбрасывали детей из концлагеря

Следственный комитет организовал доследственную проверку после того, как в Орловской области обнаружили колодец, в который немцы во время Великой Отечественной войны сбрасывали детей из концентрационного лагеря. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Отмечается, что, по данным СМИ, поисковики МПО "Костёр" обнаружили в посёлке Крутовском Орловской области колодец. По рассказам местных жителей, в военные годы нацисты сбрасывали туда детей, которые прошли концентрационный лагерь. Во время поисковых работ в этом месте нашли фрагменты человеческих останков.

Следствие установит обстоятельства преступлений против мирного населения и даст уголовно-правовую оценку. В настоящее время изучаются архивные и научно-исторические документы.