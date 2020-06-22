"Дата является действительно важной". Москвичи рассказали Лайфу о своём отношении к Дню памяти и скорби — видео

Видео © LIFE

22 июня в России проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби. Ровно 79 лет назад на СССР вероломно напали фашистские войска. Своим мнением о важности проведения патриотических акций в этот день с Лайфом поделились жители российской столицы.

Москвич Дмитрий Акинин считает, что эта дата является действительно важной, а память о подвигах предков стоит чтить и укреплять. Елена Кожичкина отметила, что у многих граждан родные принимали участие в Великой Отечественной войне. Дядя женщины погиб во время службы на Черноморском флоте.

— Мне бы очень хотелось, чтобы мои дети, все новые поколения очень уважали этот день, помнили его, чтобы помнили про большие сложные времена, про большие испытания, которые были даны нашей стране, мне кажется, что это очень важно, — поделился Андрей Кузичев.

— Очень хорошо, что такие дни есть, что о нём рассказывают, делают всё больше выпусков, репортажей, это очень важно и значимо понимать, [как] достаётся такое славное и мирное небо над нашими головами, — сказал Артём Ионов.