Добронравов объявил о переносе съёмок нового сезона "Сватов"

Народный артист России Фёдор Добронравов заявил, что съёмки нового сезона всенародно любимого сериала "Сваты" перенесены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
— Вот мы надеялись на "Сватов", что возобновятся съёмки. Я позвонил в Киев, но мне режиссёр сказал, что они из-за пандемии не успели подготовиться. А снимать должны были в Белоруссии, но теперь пришлось отложить съёмки на следующий год, — поделился Добронравов.
Актёр также добавил, что рассчитывает вернуться к съёмкам в кино в середине июля.
Напомним, ранее стало известно, что Фёдор Добронравов уволился из Московского театра сатиры. Артист объяснил причину такого решения, отметив, что не ссорился с начальством или коллегами.