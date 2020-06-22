Добронравов объявил о переносе съёмок нового сезона "Сватов"

— Вот мы надеялись на "Сватов", что возобновятся съёмки. Я позвонил в Киев, но мне режиссёр сказал, что они из-за пандемии не успели подготовиться. А снимать должны были в Белоруссии, но теперь пришлось отложить съёмки на следующий год, — поделился Добронравов.