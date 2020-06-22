Жительница Челябинска организовала приют для бездомных инвалидов — видео

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В Челябинске местная жительница Валентина Гулицина, которая занимается волонтёрской деятельностью, решила открыть приют для бездомных инвалидов. В регионе это первое место, где помогают оставшимся без жилья людям с ограниченными возможностями.

Для этого Валентина за собственные деньги сняла две комнаты в общежитии. Женщина рассказала, что другие помещения ей не хотели сдавать, когда слышали о её цели. Арендодатели боялись "алкашей и бомжей", хоть Гулицина и обещала им чистоту.

Сама Валентина работает уборщицей, и зарплаты в размере 12 тысяч хватает только на самое необходимое. Неравнодушные люди помогают женщине в реализации доброго дела. Так, например, местные фермеры дали мешок картошки, а с мясной фабрики привезли кур. Простые местные жители, в свою очередь, вместе с хозяйкой обустраивают помещение, чтобы в нём было комфортно жить.

В соцсетях Валентина выкладывает посты с просьбой помочь вещами и продуктами. В приюте ещё нет мебели и бытовой техники, но появился уже первый постоялец. Инвалид-колясочник Павел из Магнитогорска около полугода назад оказался на улице из-за проблем с алкоголем, а документы у него украли. Сейчас мужчина бросил пагубную привычку.

Второй подопечный Валентины — Анатолий Лещенко. Его семья Гулициных приютила ещё зимой. Сейчас дедушка сам стал волонтёром и помогает в обустройстве приюта.