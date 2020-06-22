Археологи нашли ещё один древний памятник в районе Стоунхенджа

Ведущие раскопки в районе Стоунхенджа археологи обнаружили рядом с ним ещё один доисторический памятник. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Сент-Эндрюсского университета.

В ходе раскопок исследователи натолкнулись на шахты в форме круга диаметром около двух километров, шириной около десяти метров. Глубина памятника составляет пять метров.

New circle discovered near Stonehenge



Archaeologists from @EarthSciStA and @UniofBradford are celebrating the discovery of a major new prehistoric monument only a short distance from @EH_Stonehenge



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Взятый на месте анализ пород показывает, что шахты были вырыты более 4500 лет назад — приблизительно во время строительства неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, расположенного поблизости. По мнению специалистов, они ограничивали священную территорию с ритуальными сооружениями.