НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Археологи нашли ещё один древний памятник в районе Стоунхенджа

Шахты стали самой масштабной находкой времён неолита на британской территории.

112
Post cover

Фото © ТАСС / РА / Adam Davy

Ведущие раскопки в районе Стоунхенджа археологи обнаружили рядом с ним ещё один доисторический памятник. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Сент-Эндрюсского университета.

В ходе раскопок исследователи натолкнулись на шахты в форме круга диаметром около двух километров, шириной около десяти метров. Глубина памятника составляет пять метров.

Взятый на месте анализ пород показывает, что шахты были вырыты более 4500 лет назад — приблизительно во время строительства неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, расположенного поблизости. По мнению специалистов, они ограничивали священную территорию с ритуальными сооружениями.

Ранее в двух-трёх километрах от памятника бронзового века исследователи обнаружили крупное неолитическое сооружение. Скорее всего, укрепления имели религиозное значение. Крупномасштабное сооружение датируется примерно 3650 годом до нашей эры.

Выбор редакции

Loading...