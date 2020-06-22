Захарова рассказала об ответственности Берлина и Лондона за сохранение ядерной сделки с Ираном

Уверения министров иностранных дел Великобритании, Германии и Франции в приверженности Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской программы (СВПД) не вяжутся с их действиями по нагнетанию напряжённости вокруг иранской ядерной программы в МАГАТЭ. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещённом на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, в Лондоне, Берлине и Париже осознают, что первопричиной всех сбоев в осуществлении ядерной сделки с Тегераном были и остаются действия Вашингтона.

— Что касается очередных рассуждений "евродвойки" и Великобритании о "механизме разрешения споров", то напомним, что европейские коллеги безуспешно пытались активизировать его в январе нынешнего года, — отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что все участники должны подтвердить неизменную приверженность высоким целям, поставленным в СВПД.