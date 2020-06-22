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Захарова рассказала об ответственности Берлина и Лондона за сохранение ядерной сделки с Ираном

Она напомнила, что в январе европейские коллеги пытались безуспешно активизировать "механизм разрешения споров".

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Фото © ТАСС / Артём Житенёв

Уверения министров иностранных дел Великобритании, Германии и Франции в приверженности Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской программы (СВПД) не вяжутся с их действиями по нагнетанию напряжённости вокруг иранской ядерной программы в МАГАТЭ. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещённом на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, в Лондоне, Берлине и Париже осознают, что первопричиной всех сбоев в осуществлении ядерной сделки с Тегераном были и остаются действия Вашингтона.

Что касается очередных рассуждений "евродвойки" и Великобритании о "механизме разрешения споров", то напомним, что европейские коллеги безуспешно пытались активизировать его в январе нынешнего года, — отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что все участники должны подтвердить неизменную приверженность высоким целям, поставленным в СВПД.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с ядерной сделкой Ирана, говорил, что РФ не может спасать всех, так как не является "пожарной командой".

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