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В США число погибших от коронавируса превысило 120 тысяч

По этому показателю Штаты удерживают первую позицию в мире.

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Фото © Pixabay

Число умерших в Соединённых Штатах, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, превысило 120 тысяч человек.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, летальный исход зафиксирован у 120 106 инфицированных в США. Такие цифры были получены на основании сведений федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Кроме того, всего с начала пандемии в США зарегистрировано более 2,28 миллиона случаев заболевания CoViD-19. По этому показателю Штаты занимают первую строчку, как и по количеству смертельных исходов.

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