В США число погибших от коронавируса превысило 120 тысяч

Число умерших в Соединённых Штатах, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, превысило 120 тысяч человек.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, летальный исход зафиксирован у 120 106 инфицированных в США. Такие цифры были получены на основании сведений федеральных и местных властей, СМИ и других источников.