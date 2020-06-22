В США число погибших от коронавируса превысило 120 тысяч

Число умерших в Соединённых Штатах, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, превысило 120 тысяч человек.
По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, летальный исход зафиксирован у 120 106 инфицированных в США. Такие цифры были получены на основании сведений федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Кроме того, всего с начала пандемии в США зарегистрировано более 2,28 миллиона случаев заболевания CoViD-19. По этому показателю Штаты занимают первую строчку, как и по количеству смертельных исходов.