Представлена обновлённая macOS — она очень похожа на iOS

Apple представила обновлённую macOS Big Sure на конференции разработчиков на платформах компании WWDC. На этот раз компания почти отказалась от новых функций и уделила внимание дизайну.

В этой версии добавили новое меню настроек — теперь оно открывается в верхнем правом углу, а визуально напоминает панель задач из iOS. Также в систему добавили виджеты из iOS 14.