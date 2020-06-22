Представлена обновлённая macOS — она очень похожа на iOS

Apple представила обновлённую macOS Big Sure на конференции разработчиков на платформах компании WWDC. На этот раз компания почти отказалась от новых функций и уделила внимание дизайну.
В этой версии добавили новое меню настроек — теперь оно открывается в верхнем правом углу, а визуально напоминает панель задач из iOS. Также в систему добавили виджеты из iOS 14.
В интерфейсе стало больше полупрозрачных элементов, а иконки приложений теперь подсвечиваются при наведении курсора. Также система заимствовала ряд функций из iOS. Например, режим "Не беспокоить" и центр уведомлений.