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Цена нефти Brent превысила $43

Также зафиксирован рост стоимости топлива марки WTI.

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Фото © ТАСС / Алексей Андронов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE выросла на 2,2% и достигла $43,1 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 21:15 по московскому времени.

Отметим, что последний раз цена нефти этого сорта превышала отметку $43 за баррель 8 июня 2020 года.

В свою очередь стоимость нефти марки WTI выросла на 2,3% — до $40,75 за баррель.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что доходы от экспорта российской нефти сократились на 25%. В период с января по апрель 2020 года они составили $30,02 миллиарда.

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