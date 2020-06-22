Цена нефти Brent превысила $43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE выросла на 2,2% и достигла $43,1 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 21:15 по московскому времени.
Отметим, что последний раз цена нефти этого сорта превышала отметку $43 за баррель 8 июня 2020 года.
В свою очередь стоимость нефти марки WTI выросла на 2,3% — до $40,75 за баррель.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что доходы от экспорта российской нефти сократились на 25%. В период с января по апрель 2020 года они составили $30,02 миллиарда.