Цена нефти Brent превысила $43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE выросла на 2,2% и достигла $43,1 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 21:15 по московскому времени.

Отметим, что последний раз цена нефти этого сорта превышала отметку $43 за баррель 8 июня 2020 года.

В свою очередь стоимость нефти марки WTI выросла на 2,3% — до $40,75 за баррель.