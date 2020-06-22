Жители Подмосковья продолжат носить маски и перчатки из-за коронавируса

В Московской области сохранится масочно-перчаточный режим, а также запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал глава региона Андрей Воробьёв.

Так, с 25 июня в Подмосковье откроются торговые центры, с 1 июля — спортивные объекты, с 15-го — летние лагеря.

— Остаётся только ношение масок в местах скопления людей, а также запрет на проведение совсем уж массовых мероприятий, — отметил глава региона.