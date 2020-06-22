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Жители Подмосковья продолжат носить маски и перчатки из-за коронавируса

При этом уже в следующем месяце в регионе откроются летние лагеря и спортивные объекты.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Московской области сохранится масочно-перчаточный режим, а также запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал глава региона Андрей Воробьёв.

Так, с 25 июня в Подмосковье откроются торговые центры, с 1 июля — спортивные объекты, с 15-го — летние лагеря.

Остаётся только ношение масок в местах скопления людей, а также запрет на проведение совсем уж массовых мероприятий, — отметил глава региона.

По словам Воробьёва, в регионе фиксируется снижение числа госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией, а также положительная динамика по количеству выписок. В стационарах имеются все необходимые лекарства.

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