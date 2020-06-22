В Волгограде суд арестовал подозреваемого в убийстве иностранного студента

Центральный районный суд Волгограда заключил под стражу до 21 августа молодого человека, который подозревается в убийстве 17-летнего студента из Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

От полученных ножевых ранений молодой человек скончался на месте. Деньги и мобильный телефон злоумышленник не тронул. Это натолкнуло правоохранителей на мысль, что целью преступника было именно убийство студента.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Также удалось установить личность подозреваемого, им оказался 22-летний житель Волгограда Виталий Васильев. Он был объявлен в федеральный розыск, позже его задержали в Смоленске, откуда он хотел уехать в Белоруссию.