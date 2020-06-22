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Стали известны детали развода Харламова и Асмус

Отмечается, что разногласия у пары могли возникнуть на фоне большой занятости на работе.

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Фото © Instagram / asmuskristina

Российский шоумен Гарик Харламов и его супруга Кристина Асмус только объявили о предстоящем бракоразводном процессе, но, по словам коллеги юмориста, у пары уже есть план, по которому они будут двигаться в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью газете "Комсомольская правда".

Сейчас решили, что Кристина будет жить с дочерью в доме, а Гарик в столичной квартире. По алиментам никто не знает, как они решили, — рассказал собеседник издания.

Он предполагает, что разногласия у супружеской пары могли возникнуть на фоне того, что Кристина стала востребованной в последнее время и много времени уделяла работе. Однако с уверенностью говорить об этом сложно, ведь "чужие чувства — потёмки".

Напомним, Харламов и Асмус объявили подписчикам в "Инстаграме", что собираются развестись. При этом они оба уверяют, что процесс будет проходить в дружеской атмосфере и "без грязи". По их словам, в случившемся не виноваты ни фильм "Текст", ни "третьи лица".

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