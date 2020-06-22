Вучич прибудет в Москву с двухдневным визитом 23 июня

Президент Сербии Александр Вучич прибудет в Москву 23 июня с двухдневным визитом, в программу которого войдёт посещение Парада Победы на Красной площади. Об этом сообщает администрация главы государства.

— Президент Александр Вучич будет находиться с двухдневным визитом в Москве 23 и 24 июня 2020 года, в ходе которого встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и будет присутствовать на военном параде в честь 75-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне, — говорится в сообщении.