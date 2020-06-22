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Вучич прибудет в Москву с двухдневным визитом 23 июня

Ранее он в беседе с Владимиром Путиным подтвердил своё присутствие на Параде Победы.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент Сербии Александр Вучич прибудет в Москву 23 июня с двухдневным визитом, в программу которого войдёт посещение Парада Победы на Красной площади. Об этом сообщает администрация главы государства.

Президент Александр Вучич будет находиться с двухдневным визитом в Москве 23 и 24 июня 2020 года, в ходе которого встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и будет присутствовать на военном параде в честь 75-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне, — говорится в сообщении.

Ранее Вучич в ходе своего телефонного разговора с Путиным подтвердил свои намерения посетить Парад Победы.

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