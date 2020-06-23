За сутки в России выявили 7425 новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили ещё 7425 случаев коронавируса, при этом у 32,7% пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 599 705 случаев в 85 регионах.

В пятёрке регионов по выявляемости: Москва (+1081 случай за сутки), Подмосковье (+504), ХМАО (+319), Челябинская область (+258) и Санкт-Петербург (+220). Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

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За сутки умерло 153 человека (общее число летальных исходов — 8359). Также за сутки полностью выздоровело 12 013 пациентов (за весь период — 356 429).