Более 2500 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

За последние сутки из столичных больниц выписано 2578 пациентов, полностью излечившихся от коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 139 248, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

— Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2578 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 139 248, — сказала вице-мэр.