Учёный рассказал, кто виноват в затянувшейся эпидемии коронавируса

Причиной продолжительного угасания эпидемии коронавирусной инфекции и возникновения новых очагов является поведение скептиков, которые не верят в исходящую от заболевания угрозу и игнорируют правила безопасного поведения. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передаёт РИА "Новости".

— Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии, то есть больше заражённых и больше смертей, чем это могло бы быть при условии соблюдения карантина до разработки вакцины, — приводит его слова агентство.

По его словам, около трети россиян скептически относятся к коронавирусу, поэтому новые случаи заболевания будут выявляться "ещё долго", а плато статистики может затянуться на несколько месяцев, пока не будет достигнута критическая масса числа заболевших, как это было в Москве, или пока не будет проведена всеобщая вакцинация.