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Моряки из РФ, у которых в Южной Корее обнаружили коронавирус, не поедут лечиться на родину

Отмечается, что ни у кого из них заболевание не протекает в тяжёлой форме.

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Фото © Yonhap News Agency

Российские моряки из команды транспортного рефрижератора Ice stream, у которых медики в южнокорейском порту Пусан обнаружили коронавирус, останутся на лечение в этом городе, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании-судовладельца Екатерину Морозову.

Моряки будут проходить лечение в Пусане, с консульством я нахожусь на прямой связи, "тяжёлых" нет, — приводит её слова агентство.

Морозова уточнила, что в команде из 21 человека было госпитализировано 16, все они являются бессимптомными носителями. Остальные пятеро находятся на судне, их повторные обследования дали отрицательный результат. По её словам, судно прибыло в Пусан из Владивостока с грузом мороженой рыбопродукции, на территории России никто из моряков на берег не сходил.

Ранее Лайф сообщал, что после обнаружения коронавируса у прибывших в Южную Корею россиян 160 работников порта были изолированы и направлены на обследование.

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