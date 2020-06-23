Моряки из РФ, у которых в Южной Корее обнаружили коронавирус, не поедут лечиться на родину

Российские моряки из команды транспортного рефрижератора Ice stream, у которых медики в южнокорейском порту Пусан обнаружили коронавирус, останутся на лечение в этом городе, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании-судовладельца Екатерину Морозову.

— Моряки будут проходить лечение в Пусане, с консульством я нахожусь на прямой связи, "тяжёлых" нет, — приводит её слова агентство.

Морозова уточнила, что в команде из 21 человека было госпитализировано 16, все они являются бессимптомными носителями. Остальные пятеро находятся на судне, их повторные обследования дали отрицательный результат. По её словам, судно прибыло в Пусан из Владивостока с грузом мороженой рыбопродукции, на территории России никто из моряков на берег не сходил.