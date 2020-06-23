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Микробиолог рассказал, что на самом деле означает вторая волна коронавируса

По его словам, существуют эффективные меры защиты от неё.

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Фото © АР / ТАСС

Вторая волна вспышек инфекционных заболеваний действительно может происходить, в том числе и в случае с коронавирусом, однако нынешний повторный рост числа выявленных случаев в Китае и Южной Корее под это понятие не подходит. Об этом заявил глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН.

По его словам, новый рост статистики связан с увеличивающимся день ото дня количеством бессимптомных носителей инфекции — внешне здоровых людей. На языке специалистов их называют "неконтролируемыми рассеивателями инфекционного агента".

Так что это никакая не вторая волна, это как раз те самые бессимптомные носители. И такая история случилась в Китае, в Корее, может случиться и в России. Надо быть внимательными, направить усилия на обследование скрытоинфицированных лиц, — приводит его слова издание.

Зуев отмечает, что даже при таких обстоятельствах меры защиты населения, конечно, есть, и они "самые простые". Для борьбы с распространением заболевания, по его словам, достаточно соблюдения правил безопасного поведения и использования защитных перчаток и масок.

Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале в стране второй волны эпидемии коронавируса.

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