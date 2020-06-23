Эксперт рассказала, почему удалённая работа может оказаться не выгоднее обычной

Экономические выгоды от перехода на удалённый режим работы, например экономия на общественном транспорте и офисных обедах, для многих сотрудников могут оказаться значительно меньше, чем потенциальные потери. Об этом заявила SEO проекта "Рокет ворк" Анастасия Ускова в интервью агентству "Прайм".
— Далеко не у каждого дома оборудован удобный офис. Необходимое для работы есть только у тех, кто и так часто или всегда практикует удалёнку либо постоянно сталкивается с необходимостью быть на связи и что-то сделать, — говорится в материале.
По словам Усковой, в отличие от вышеназванных россиян, большинство обитателей офисов оказались не готовы к новому формату. Однако некоторые отделались довольно легко, им пришлось только обновить компьютерную технику. Перед другими же возникла необходимость в покупке периферийного оборудования: принтеров, роутеров, наушников с шумоподавлением, мебели и многого другого.
В общей сложности сумма необходимых затрат могла превышать 70 тысяч рублей. Она отмечает, что сильнее всех среди "белых воротничков" от вынужденного перехода на новый формат пострадали родители, проживающие вместе с детьми в малогабаритных квартирах.
— Качество и количество их работы либо резко упало, либо, если оно удержалось, то рухнул уровень душевного спокойствия, — уверена она.
При этом потенциальные затраты на смену жилья, даже временную, также могут оказаться весьма ощутимыми: можно арендовать дачу и провести туда Интернет, правда, в месяц на это может уходить от 30 тысяч рублей. Если возможности для переезда нет, то остаётся аренда коворкинга, но это тоже потребует некоторых вложений.
Ранее Лайф сообщал, что эксперт ВНИИ, доктор экономических наук Ольга Забелина заявила, что переход на удалённый формат обладает некоторыми преимуществами перед традиционной формой занятости, поскольку позволяет соискателям из регионов подбирать вакансии с зарплатой повыше, а работодателям увеличить выборку кандидатов.