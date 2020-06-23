Эксперт рассказала, почему удалённая работа может оказаться не выгоднее обычной

Экономические выгоды от перехода на удалённый режим работы, например экономия на общественном транспорте и офисных обедах, для многих сотрудников могут оказаться значительно меньше, чем потенциальные потери. Об этом заявила SEO проекта "Рокет ворк" Анастасия Ускова в интервью агентству "Прайм".

— Далеко не у каждого дома оборудован удобный офис. Необходимое для работы есть только у тех, кто и так часто или всегда практикует удалёнку либо постоянно сталкивается с необходимостью быть на связи и что-то сделать, — говорится в материале.

По словам Усковой, в отличие от вышеназванных россиян, большинство обитателей офисов оказались не готовы к новому формату. Однако некоторые отделались довольно легко, им пришлось только обновить компьютерную технику. Перед другими же возникла необходимость в покупке периферийного оборудования: принтеров, роутеров, наушников с шумоподавлением, мебели и многого другого.

В общей сложности сумма необходимых затрат могла превышать 70 тысяч рублей. Она отмечает, что сильнее всех среди "белых воротничков" от вынужденного перехода на новый формат пострадали родители, проживающие вместе с детьми в малогабаритных квартирах.

— Качество и количество их работы либо резко упало, либо, если оно удержалось, то рухнул уровень душевного спокойствия, — уверена она.

При этом потенциальные затраты на смену жилья, даже временную, также могут оказаться весьма ощутимыми: можно арендовать дачу и провести туда Интернет, правда, в месяц на это может уходить от 30 тысяч рублей. Если возможности для переезда нет, то остаётся аренда коворкинга, но это тоже потребует некоторых вложений.