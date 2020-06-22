Треть занятых — на удалёнку. Как защитить свои права при переводе на работу дома

Режим самоизоляции заканчивается, и вот, когда бизнесу разрешили вернуться в офисы, выяснилось, что ему это не очень нужно. Как показывает исследование аналитического центра "Битрикс24", большинство российских работодателей готовы оставить удалёнку для части своих сотрудников. Так или иначе, вскоре работа из дома станет привычной для многих россиян. Как же защитить свои права вне офиса?

Согласно опросу компании "Битрикс24", удалённый формат работы понравился 74% опрошенных российских компаний. После полного снятия ограничений частично его собираются оставить 59% организаций, полностью — 15%. Эти данные согласуются и с исследованием аналитического центра НАФИ — согласно ему, не менее 20% работодателей переведут своих работников на дистанционную работу.

Работодателям нравится возможность нанять сотрудника из любой точки России или мира, экономия на расходах на питание и отсутствие затрат на аренду офиса. Немаловажным фактором стала и возможность экономии времени на дорогу до офиса и обратно. Хотя при этом многие работодатели согласились, что производительность труда части персонала снизилась.

Сами сотрудники не согласны с этим. Согласно опросу НАФИ, 54 процента работников заявили, что их производительность либо повысилась, либо, как минимум, осталась такой же, как и в офисе. Остальные жаловались на отсутствие привычки работать из дома, а также на родственников, которые постоянно отвлекают от служебных дел в рабочее время.

Так или иначе, но, по данным исследователей, до 30 процентов россиян могут в дальнейшем работать из дома три дня в неделю или более. В первую очередь это IT-специалисты, call-центры, сфера финансовых услуг. Такой порядок изменит инфраструктуру городов (на улицах как минимум станет меньше транспорта, как максимум — часть обслуживающего бизнеса станет невостребованной) и трудовые взаимоотношения. Депутаты Госдумы до конца года намерены принять новый закон, который защитит права сотрудников, работающих удалённо.

Фриланс в законе

Итак, согласно законопроекту, в России будет утверждено три вида удалённой работы: полностью дистанционная работа (человек постоянно трудится, не вставая с кресла), временная дистанционная работа (если вдруг опять будет введён режим самоизоляции) и комбинированная дистанционная работа (часть рабочего времени проводим в офисе, часть дома).

Основное новшество законопроекта заключается в законодательном закреплении нормы о том, что при переводе на дистанционку зарплата сотрудника будет сохранена. Кроме того, появляется право на офлайн, чтобы удалённая работа не превращалась в круглосуточную. И если работодатель требует отвечать на письма или звонки ночью, то по закону эта работа должна оплачиваться сверхурочно.