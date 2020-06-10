10 самых жадных ОСАГО-страховщиков: у кого не надо покупать полис

Служба финансового омбудсмена Центробанка впервые опубликовала отчет по жалобам граждан на страховые компании - в основном обращения касаются невыплат по полисам ОСАГО. В среднем каждую вторую жалобу финансовый защитник признает обоснованными. Лайф составил рейтинг самых жадных страховщиков - тех, кто чаще других незаконно отказывает в справедливых выплатах.

Согласно законодательству, в настоящее время перед тем, как подать в суд на страховые компании, россияне обязаны пройти процедуру досудебного урегулирования спора в Службе финансового омбудсмена, который два года назад был создан Центробанком. Всего за прошлый год Служба получила более 87 тысяч жалоб (а это 95,3% от общего числа обращений) на нарушения страховщиком договора ОСАГО. В основном это несогласие с размером страхового возмещения, или вообще отказом в выплатах. В среднем 43% обращений цэбэшный защитник признал в прошлом году обоснованными - то есть подтвердил, что в этих случаях страховщики занижали размер выплат, или осуществляли некачественный ремонт по полису.

Наибольшее количество рекламаций в Службу поступило на компании Росгострах (более 17 тысяч), РЕСО-Гарантия (более 10 тысяч) и АльфаСтрахование (более 11 тысяч). Что понятно: эти компании являются лидерами на рынке, они продали по 4-5 млн полисов. Однако процент справедливых жалоб на действия их персонала разный.

Больше всего жалоб, признанных финансовым омбудсменом справедливыми, пришлось на Росгосстрах (56%), РЕСО-Гарантию (51,2%) и Согласие (50,2%)

Впрочем, даже если финансовый уполномоченный принимает решение в пользу потребителя, это не означает, что потребитель сразу же получит деньги: каждое третье (30%) решение финансового управляющего страховщики далее обжалуют в суде. И хотя в основном судьи поддерживают решения защитника, потребитель не получает выплат, пока иск не пройдет все судебные инстанции. А это может занять многие месяцы.

Кроме того, страховщики научились бороться с Омбудсменом: зачастую они просто не предоставляют (в среднем от 10 до 30% от числа жалоб) по его запросу исчерпывающей информации, и он не может принять решение. В результате никакого решения по делу не выносится, при этом потребитель остается и без денег, и не может сам обратится в суд - ведь формально досудебный порядок не соблюден.

И хотя благодаря Службе мы смогли собрать статистику и выделить самые жадные страховые компании, фактически этот омбудсмен, созданный для защиты прав потребителей, “работает” в пользу страховых компаний, создавая излишние бюрократические препоны для судебной защиты потребителей.