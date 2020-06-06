Революция в ОСАГО: какие факторы теперь повысят стоимость полиса

Незаметно в конце мая Госдумой был принят закон, который можно назвать настоящей революцией в ОСАГО. Теперь на стоимость полиса будет влиять множество разных факторов, ценообразование станет полностью индивидуальным для каждого автовладельца. В том, кому теперь придётся платить больше, а кому удастся сэкономить, разбирался Лайф.

Поправки в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности" были внесены Владимиром Путиным законом № 161-ФЗ. Согласно документу, теперь на базовую стоимость полиса могут влиять практически любые факторы, которые той или иной страховой компанией будут признаны существенно влияющими на вероятность причинения вреда автомобилю. Закон вступает в силу 24 августа нынешнего года.

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— Открытый перечень факторов позволит наиболее полно учесть индивидуальные особенности каждого страхователя, — пояснили Лайфу в пресс-службе Центробанка. — При этом факторы должны отвечать двум критериям: иметь существенное влияние на степень риска и не входить в устанавливаемый Банком России перечень запрещённых факторов. Международный опыт показывает, что в качестве таких факторов могут учитываться характеристики транспортного средства (например, вес), интенсивность его использования, характеристики водителя (аккуратность вождения, соблюдение ПДД).

Под одну гребёнку

При этом минимальные и максимальные значения базовых ставок, в пределах которых страховщик применяет эти факторы, по-прежнему устанавливаются Банком России. Таким образом, в настоящее время для легковых автомобилей физлиц базовый тариф может варьироваться от 2746 до 4942 рублей. Собственно, страховая компания и до вступления в силу поправок имеет возможность выбирать базовую ставку внутри этих границ. Но сейчас страховщик, устанавливая тарифную ставку в рамках тарифного коридора, может учитывать только один фактор — территорию, и для каждого региона устанавливается ставка, одинаковая для всех автовладельцев региона.

— То есть, например, если Краснодар — это убыточный регион для страховщиков, то они там абсолютно для всех автовладельцев устанавливали верхнюю границу коридора, — рассказали Лайфу в Российском союзе автостраховщиков. — И получалось, что водитель в Краснодаре, даже будучи абсолютно безубыточным много лет, должен был платить больше, чем водитель, допустим, в Омске, где в среднем убыточность для страховщиков ниже, в связи с чем они там выставляют нижнюю границу коридора.

С помощью новых поправок страховщик сможет разделить автовладельцев на тех, кто с более низкой вероятностью попадёт в ДТП, и им базовую ставку уменьшить, и тех, кто более вероятно попадёт в ДТП, и им, наоборот, её повысить. Это основной принцип индивидуализации тарифов: аккуратный водитель должен платить меньше, а неаккуратный — больше, говорят в РСА.

Штрафные надбавки

Как отмечают в РСА, в качестве иных факторов страховщики будут использовать опыт индивидуального ценообразования. Например, многие страховщики при страховании каско используют фактор "наличие у страхователя детей". Математически доказано, что водители с детьми водят более аккуратно и реже попадают в аварии.

Кроме того, на стоимость полиса будут влиять несколько видов нарушений ПДД, которые считаются грубыми. Во-первых, это состояние опьянения, отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и если водитель скрылся с места ДТП. Данные обстоятельства могут учитываться страховщиками при заключении договора ОСАГО в течение года по окончании срока наказания. Кроме того, при определении базового страхового тарифа может учитываться наличие в течение года до заключения договора ОСАГО неоднократных нарушений: проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и существенное превышение скорости, а именно — если водитель превысил допустимую скорость движения более чем на 60 км/ч. Но, как подчёркивают страховщики, эти нарушения могут учитываться только в том случае, если они зафиксированы не камерами.