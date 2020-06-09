Около 80% предприятий сферы услуг открылись в Москве

В российской столице на данный момент открыто 80% предприятий сферы услуг, заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк.

— Понятно, рестораторы у нас только впереди, будем смотреть, потому что это одна из самых, наверное, чувствительных отраслей, — отметил руководитель Департамента торговли и услуг.

Немерюк добавил, что в связи с отменой карантинных ограничений в Москве на работу вышло около миллиона человек. Он пояснил, что говорить о безработице пока не может.