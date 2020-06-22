Ещё у двоих сотрудников предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус

Среди сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, которые занимались организацией его митинга в городе Талса, штат Оклахома, было выявлено два новых случая коронавируса. Об этом сообщает телеканал NBC.

– Ещё у двух членов передовой группы выявлен положительный результат. Они присутствовали на митинге, но всё время были в масках, – рассказал журналистам глава пресс-службы предвыборной кампании Тим Мурта.

По его словам, сейчас сотрудники были помещены на карантин, специалисты занимаются выявление круга их контактов.