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Ещё у двоих сотрудников предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус

В общей сложности число заболевших достигло восьми.

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Фото © АР/ТАСС

Среди сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, которые занимались организацией его митинга в городе Талса, штат Оклахома, было выявлено два новых случая коронавируса. Об этом сообщает телеканал NBC.

Ещё у двух членов передовой группы выявлен положительный результат. Они присутствовали на митинге, но всё время были в масках, – рассказал журналистам глава пресс-службы предвыборной кампании Тим Мурта.

По его словам, сейчас сотрудники были помещены на карантин, специалисты занимаются выявление круга их контактов.

Отмечается, что вкупе с ранее выявленными диагнозами, количество участников предвыборной кампании президента, у которых подтвердился коронавирус, достигло восьми человек. Издание не исключает, что число заболевших в ближайшем будущем может увеличиться.

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