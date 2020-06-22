Гендиректор ФК "Уфа" подтвердил один случай коронавируса в команде

Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов подтвердил информацию о том, что у одного из футболистов был подтверждён коронавирус. По его словам, после этого были приняты все необходимые меры и сейчас ситуация находится на контроле. Его обращение опубликовано на официальном сайте команды.

— Выполнен ещё ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования, — сказал он.

Он отмечает, что дополнительное тестирование сотрудников и игроков клуба показало отрицательный результат. В настоящий момент команда готовится к следующему матчу в "штатном режиме", а её медицинский штаб находится в тесном взаимодействии с санитарными врачами и ведёт наблюдение за "контактной группой".

После возобновления матчей в российском футбольном чемпионате тема коронавируса стала одной из главных: сперва он подтвердился у шести игроков стартового состава "Ростова", причём буквально накануне матча с "Сочи". И хотя ростовчане предлагали перенести игру, их соперник отказался. Чтобы избежать технического поражения, "Ростов" отправил на поле учеников своей академии. Они, конечно, проиграли, но сделали это очень достойно и показали отличную игру. Матч стал самым обсуждаемым в туре, хотя бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий уверен, что игра не соответствовала принципам fair play.