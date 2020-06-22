Громкие скандалы в РПЛ и самая крупная победа команды Смолова за последние 65 лет. Вся жара мирового футбола

Скандалы в РПЛ

Российская премьер-лига вернулась громко и ярко! На поле было много борьбы и голов. Можно вспоминать дубль самого дорогого игрока РПЛ — Малкома, который помог "Зениту" разгромить ЦСКА в Москве; дебютный гол молодой звезды нашего чемпионата Александра Соболева за "Спартак", но на первый план вышли скандалы...

"Крылья Советов" — "Ахмат" — 2:4 "Сочи" — "Ростов" — 10:1 "Урал" — "Рубин" — 1:2 "Арсенал" — "Спартак" — 2:3 ЦСКА — "Зенит" — 0:4 "Уфа" — "Тамбов" — 2:1 "Локомотив" — "Оренбург" — 1:0 "Краснодар" — "Динамо" — отменён.

Главным скандалом стал коронавирус у футболистов. Перед самым стартом шесть игроков основного состава "Ростова" сдали тесты на новую инфекцию, которые оказались положительными. Матч с "Сочи" — под угрозой срыва. Так как команда Карпина успела поконтактировать с игроками молодёжной команды во время товарищеской встречи, то их тоже отправили на карантин. В свою очередь "Сочи" отказался переносить матч, и "Ростову" ничего не оставалось, как отправить на матч воспитанников из академии, большинство из которых — мальчики 2003 года рождения.

И вот эти мальчики стали настоящими звёздами. Они забили гол уже на первой минуте матча, а их 17-летний вратарь Денис Попов установил рекорд РПЛ по числу сейвов (15) и отразил пенальти от Антона Заболотного. Правда, "Сочи" забил им десять голов, но это никто уже и не обсуждает. Скорее, только осуждают... Грубая игра сочинцев против мальчиков и бурное празднование голов вызвали просто бурю негодования и критики.

Чудо от вратаря «Ростова». Денис Попов потащил пенальти, запомни это имя 🔥https://t.co/DGN14fFjOR pic.twitter.com/n6lXck0YYX — Матч ТВ (@MatchTV) June 19, 2020

Следом коронавирус добрался и до московского "Динамо". Три футболиста (Клинтон Н'жи, Себастьян Шиманьский и Шарль Каборе) перед игрой с "Краснодаром" также сдали положительные тесты. Бело-голубым ничего не оставалось, как сесть на карантин на базе. Однако, в отличие от руководства "Сочи", Галицкий пошёл навстречу и согласился на перенос. Несмотря на то что в следующем туре "Динамо" дома сыграет с ЦСКА и, скорее всего, молодёжным составом, а армейцы, которые являются главными конкурентами кубанской команды по турнирной таблице, вероятнее всего, смогут взять очки... И это не остановило президента "Краснодара", он поступил по-мужски. Просто уважение!

Правда, теперь уже критика обрушилась на РПЛ и РФС, которые не смогли оперативно решить этот вопрос и внести данные инциденты в регламент.

Скандал произошёл и в "Спартаке" — на фанатов красно-белых завели уголовное дело после фаер-шоу, которое они устроили, провожая команду на матч в Тулу. Конечно, кроме фаеров были кричалки, шум и столпотворение. В результате МВД возбудило уголовное дело за хулиганство на нескольких участников шоу.

Реакция команды 💪🏻 pic.twitter.com/b5Lm5Pki06 — Supporters Group News (@SupportersNews) June 19, 2020

Фанаты "Локо" в свою очередь устроили акцию против увольнения Сёмина и покинули матч после 20-й минуты.

Победы Смолова и Черышева

В Ла Лиге порадовали результаты команд, где выступают россияне. "Сельта" вместе с Фёдором Смоловым разгромила "Алавес" со счётом 6:0. И для команды эта победа в Ла Лиге стала самой крупной за 65 лет! Российский форвард провёл на поле весь матч, правда, результативными действиями не отметился... "Валенсия" же победила "Осасуну" (2:0), Черышев вышел лишь во втором тайме.

Отметим, что мадридский "Реал" подвинул "Барселону" и занял первое место в турнирной таблице. Правда, количество очков у заклятых врагов теперь одинаковое — 65.

Что было в других лигах?

Лидер Английской премьер-лиги — "Ливерпуль" — подвергается критике со стороны фанатов и экспертов. Команду Клоппа упрекают в скучном футболе. Но настоящие проблемы есть у "Арсенала". Лондонский клуб вновь проиграл и скатился уже на 10-е место в таблице.