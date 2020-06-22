Нурмагомедов сообщил, что его отец до сих пор в тяжёлом состоянии

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что его отец — Абдулманап Нурмагомедов — по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

— Сейчас его положение до сих пор тяжёлое, он находится в реанимации. Коронавирус позади, но инфекция оставила последствия. Насчёт почек, насчёт сердца. Насчёт вируса уже можно не переживать, — рассказал Нурмагомедов.

По его словам, он каждый день посещает отца, Нурмагомедов-старший его узнаёт, однако пока общаться не может, потому что находится под медицинскими аппаратами.

— Я уверен во врачах, они одни из лучших в мире, у меня нет никаких сомнений. Большое спасибо за всё, что они делают. В этом плане очень всё хорошо, просто нужно время, потому что последствия очень тяжёлые и реабилитационный период будет сложным и длительным, — отметил Хабиб.

Ранее тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщал, что отец спортсмена вылечился от коронавирусной инфекции.