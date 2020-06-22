"Извиняться не буду". Подруга школьницы, ощипавшей живого голубя, рассказала Лайфу о причинах поступка

Одна из "героинь" снятой в городе Краснотурьинске видеозаписи, на которой две школьницы ощипывают живого голубя, в беседе с Лайфом заявила, что не собирается приносить извинения за свой поступок, поскольку "ничего не делала", а лишь присутствовала на месте инцидента.
— Ну, глупая ситуация произошла, но дело-то в том, что я попала на это видео и попала под эту волну хейта, ничего при этом не сделав. Дружим года два. А зачем она это сделала, ну, скорей от безделья. Извиняться не буду, — сказала она.
Как удалось выяснить Лайфу, одна из участниц истории и вовсе не особо переживает из-за случившегося.
Накануне в соцсетях появилась видеозапись, на которой две девушки сидят на лавочке в общественном месте и ощипывают живого голубя. Как рассказал автор ролика, перед этим они приманили птицу едой, а потом начали издеваться. Ролик посмотрел в том числе уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области и пообещал "разобраться" в ситуации.