"Извиняться не буду". Подруга школьницы, ощипавшей живого голубя, рассказала Лайфу о причинах поступка

Одна из "героинь" снятой в городе Краснотурьинске видеозаписи, на которой две школьницы ощипывают живого голубя, в беседе с Лайфом заявила, что не собирается приносить извинения за свой поступок, поскольку "ничего не делала", а лишь присутствовала на месте инцидента.

— Ну, глупая ситуация произошла, но дело-то в том, что я попала на это видео и попала под эту волну хейта, ничего при этом не сделав. Дружим года два. А зачем она это сделала, ну, скорей от безделья. Извиняться не буду, — сказала она.

Как удалось выяснить Лайфу, одна из участниц истории и вовсе не особо переживает из-за случившегося.