В России предлагают сделать бесплатной доставку лекарств

Комитет по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты направил в Минздрав России письмо с предложением разрешить торговлю лекарствами не только крупным сетевым аптекам, но и розничным онлайн-компаниям. С текстом документа, направленного главе ведомства Михаилу Мурашко, ознакомились "Известия".

Инициативу поддержали и в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

По их мнению, это позволит быстро и бесплатно доставлять препараты покупателям.

– Если крупные интернет-площадки смогут заниматься продажей лекарств в Сети, то ситуация может измениться: время доставки резко сократится за счёт обширного штата работающих курьеров и развитой логистической инфраструктуры. Плюс к этому покупателям не придётся платить за неё, – отметил глава АКИТ Артём Соколов.

Он также добавил, что крупные онлайн-продавцы лекарств реализуют широкий ассортимент, что увеличивает средний чек и резко снижает себестоимость самой доставки до 40 рублей за заказ, а средняя стоимость доставки на лекарства из аптеки – около 300 рублей. При этом зачастую заказ приходится ждать несколько дней. Соколов подчёркивает, что при большом количестве заказов компании могут позволить себе отказаться от платы за доставку лекарств.

Однако исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина отметила, что в ряде стран, где к продаже лекарственных препаратов были допущены ритейлеры, покупатели сталкивались с проблемами из-за увеличения количества фальсификата в продаже.