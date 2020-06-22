Друзья блогерши Насти Тропи рассказали, в каком состоянии девушка была перед гибелью

Хорошие приятели 18-летней блогерши Анастасии Тропицель, более известной как Настя Тропи, рассказали подробности гибели девушки, а также поделились, о чём она переживала перед трагической аварией.

В интервью "Комсомольской правде" Андрей и Анастасия Лебедевы признались, что у погибшей были тяжёлые отношения с отцом.

— Настя плакала всю ночь. Мы за семь часов до трагедии разговаривали с ней, утешали. У неё было тяжёлое эмоциональное состояние из-за проблем с отцом, — рассказали друзья.

Они также добавили, что блогерша ездила на мотоцикле более восьми недель. Девушка сдала на права и взяла в аренду транспортное средство.

— Алкоголь она не пила, она вообще веган. Ездила очень аккуратно. <…> На трассе у неё произошёл воблинг. От этого никто не застрахован, из него могут выйти только профессиональные спортсмены. Она пыталась удерживать руль, но не надо было это делать. Она знала, что нужно делать, она знала об этом понятии, но не справилась с управлением, — подчеркнули они.

Андрей и Анастасия Лебедевы сообщили, что в момент ДТП Настя Тропи была в шлеме, однако он слетел с головы после сильного удара об асфальт.

— Она погибла на месте. Голову на две части практически раскололо. Это мгновенная смерть, — заявили друзья.