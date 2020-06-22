Макрон нашёл доказательство своих слов о "смерти мозга НАТО"

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что инцидент, который произошёл между кораблями его страны и Турции в Средиземном море, доказывает "смерть мозга НАТО". Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с тунисским коллегой Каисом Саидом.

— Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о "смерти мозга НАТО". Я считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует, — отметил французский лидер.

Макрон также считает, что эта ситуация является недопустимой, а линия Турции несовместима с её статусом страны Североатлантического альянса. Глава государства подчеркнул, что для Франции стабильность в Средиземном море является ключевой задачей.