Макрон нашёл доказательство своих слов о "смерти мозга НАТО"

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что инцидент, который произошёл между кораблями его страны и Турции в Средиземном море, доказывает "смерть мозга НАТО". Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с тунисским коллегой Каисом Саидом.
— Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о "смерти мозга НАТО". Я считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует, — отметил французский лидер.
Макрон также считает, что эта ситуация является недопустимой, а линия Турции несовместима с её статусом страны Североатлантического альянса. Глава государства подчеркнул, что для Франции стабильность в Средиземном море является ключевой задачей.
Ранее турецкий фрегат у берегов Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского корабля, участвующего в операции НАТО Sea Guardian. Кроме того, турецкое морское судно взяло на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения. Во Франции расценили это как "исключительно враждебные и агрессивные действия". В Турции же все обвинения отвергли, подчеркнув, что французские военные совершали опасные манёвры, а турецкие фрегаты использовали радары не для наведения, а для наблюдения за кораблём.