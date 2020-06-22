Трамп подписал документ, приостанавливающий выдачу ряда рабочих виз США

Президент США Дональд Трамп подписал документ, ограничивающий выдачу рабочих виз на въезд в страну до 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в опубликованном Белым домом документе.

Причиной тому стала серьёзная конкуренция местных работников с большим количеством приезжающих в Штаты, которая усугубляет американскую экономику в условиях пандемии CoViD-19.