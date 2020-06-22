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Трамп подписал документ, приостанавливающий выдачу ряда рабочих виз США

Ограничения заденут сотрудников в высокотехнологичных областях, низкоквалифицированные кадры, стажёров и участников переводов внутри компаний.

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Фото © Pixabay

Президент США Дональд Трамп подписал документ, ограничивающий выдачу рабочих виз на въезд в страну до 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в опубликованном Белым домом документе.

Причиной тому стала серьёзная конкуренция местных работников с большим количеством приезжающих в Штаты, которая усугубляет американскую экономику в условиях пандемии CoViD-19.

Речь идёт о визах для сотрудников в высокотехнологичных областях, низкоквалифицированных кадров, стажёров, преподавателей и работников на лето, а также участников переводов внутри компаний. Такой шаг позволит освободить около 525 тысяч рабочих мест.

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