Трамп подписал документ, приостанавливающий выдачу ряда рабочих виз США

Президент США Дональд Трамп подписал документ, ограничивающий выдачу рабочих виз на въезд в страну до 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в опубликованном Белым домом документе.
Причиной тому стала серьёзная конкуренция местных работников с большим количеством приезжающих в Штаты, которая усугубляет американскую экономику в условиях пандемии CoViD-19.
Речь идёт о визах для сотрудников в высокотехнологичных областях, низкоквалифицированных кадров, стажёров, преподавателей и работников на лето, а также участников переводов внутри компаний. Такой шаг позволит освободить около 525 тысяч рабочих мест.